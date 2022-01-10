Клэбо и Йохауг вошли в состав сборной Норвегии по лыжным гонкам на Олимпиаду в Пекине

Федерация лыжных видов спорта Норвегии опубликовала состав национальной команды по лыжным гонкам на Олимпиаду в Пекине.
Мужчины: Пол Голберг, Ханс Холунн, Эмиль Иверсен, Йохеннес Клэбо, Симен Крюгер, Шур Рете, Ховар Теугбель, Эрик Валнес
Женщины: Майкен Фалла, Хелена Фоссесхолм, Тереза Йохауг, Анне Калва, Матильда Мирвольд, Хейди Венг, Тириль Венг, Лотта Венг.
Добавим, что в лыжных гонках будут разыгрываться 12 комплектов наград, соревнования начнутся 5 февраля женским скиатлоном.
источник: Федерация лыжных видов спорта Норвегии