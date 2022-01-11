Опубликованы условия карантина на Олимпиаде в Пекине для зараженных COVID-19

В случае сдачи положительного теста на коронавирус на карантин во время зимних Олимпийских игр в Пекине будут сажать только зараженных, сообщает “Матч ТВ”, ссылаясь на ответ пресс-службы МОК.
Все контактирующие с ними лица будут освобождены от изоляции при сдачи отрицательных тестов на коронавирус и соблюдения необходимых правил.
Для того, чтобы выйти из карантина необходимо наличие двух отрицательных тестов за последние сутки и отсутствие симптомов коронавируса, включая нормальную температуру тела в течение последних трех дней.
Напомним, что Олимпиада начнется 4 февраля.
источник: Телеканал «Матч ТВ»