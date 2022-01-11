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Большунов, Устюгов, Непряева и Ступак вошли в состав российской команды на Олимпиаду в Пекине

На Олимпийских играх смогут поучаствовать до 16 российских лыжников.
11 января 2022 12:47
автор: Максим Скороходов

Федерация лыжных гонок России опубликовала состав на Олимпийские игры в Пекине.

Мужчины: Александр Большунов, Артем Мальцев, Илья Семиков, Денис Спицов, Александр Терентьев, Сергей Устюгов, Алексей Червоткин, Иван Якимушкин.

Женщины: Лилия Васильева, Мария Истомина, Христина Мацокина, Наталья Непряева, Анастасия Рыгалина, Татьяна Сорина, Вероника Степанова, Юлия Ступак.

Добавим, что в лыжных гонках будут разыгрываться 12 комплектов наград, соревнования начнутся 5 февраля женским скиатлоном.

источник: Федерация лыжных гонок России
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