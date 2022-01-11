Большунов, Устюгов, Непряева и Ступак вошли в состав российской команды на Олимпиаду в Пекине

Федерация лыжных гонок России опубликовала состав на Олимпийские игры в Пекине.
Мужчины: Александр Большунов, Артем Мальцев, Илья Семиков, Денис Спицов, Александр Терентьев, Сергей Устюгов, Алексей Червоткин, Иван Якимушкин.
Женщины: Лилия Васильева, Мария Истомина, Христина Мацокина, Наталья Непряева, Анастасия Рыгалина, Татьяна Сорина, Вероника Степанова, Юлия Ступак.
Добавим, что в лыжных гонках будут разыгрываться 12 комплектов наград, соревнования начнутся 5 февраля женским скиатлоном.
источник: Федерация лыжных гонок России