Федерация бобслея России назвала состав скелетонистов на Олимпиаду в Пекине

Федерация бобслея России рассказала, какие скелетонисты выступят на зимних Олимпийских играх в Пекине.
«В состав олимпийской команды после официального подтверждения квот со стороны Международной федерации бобслея и скелетона будут включены спортсмены, занимающие наиболее высокие места в международном рейтинге. Это Елена Никитина, Юлия Канакина, Алина Тарарыченкова, Александр Третьяков, Никита Трегубов и Владислав Семенов», - приводит ТАСС слова сотрудника пресс-службы Федерации бобслея России.
Олимпиада начнется 4 февраля. В скелетоне разыграются два комплекта наград, по одному у мужчин и у женщин. Соревнования пройдут в санно-бобслейном центре Сяохайто.
источник: ТАСС