Союз конькобежцев России назвал состав на Олимпиаду в Пекине

Союз конькобежцев России на пресс-конференции объявил состав национальной команды на Олимпиаду в Пекине, сообщает ТАСС.
Мужчины: Артем Арефьев, Виктор Муштаков, Руслан Мурашов, Павел Кулижников, Руслан Захаров, Александр Румянцев, Даниил Алдошкин, Сергей Трофимов.
Женщины: Ангелина Голикова, Ольга Фаткулина, Дарья Качанова, Елизвавета Голубева, Евгения Лаленкова, Наталья Воронина, Елена Сохрякова, Анастасия Григорьева.
Добавим, что в конькобежном спорте будут разыгрываться 14 комплектов наград. Обладатели первых медалей определятся 5 февраля.
Соревнования пройдут на Национальном конькобежном стадионе Китая.
источник: ТАСС