Названы российские бобслеисты, которые выступят на Олимпиаде в Пекине

Тренерский штаб сборной России по бобслею назвал состав на Олимпийские игры, сообщает ТАСС.
Мужчины-пилоты: Ростислав Гайтюкевич, Максим Андрианов.
Мужчины-разгоняющие: Михаил Мордасов, Павел Травкин, Василий Кондратенко, Алексей Пушкарев, Алексей Лаптев и Дмитрий Лопин.
Женщины-пилоты: Надежда Сергеева, Анастасия Макарова
Женщины-разгоняющие: Юлия Беломестных, Елена Мамедова, Юлия Егошенко (запасная).
В бобслее разыграются медали в соревнованиях мужских двоек и четверок, а также женском монобобе и бобе-двойке.
Местом проведения будет санно-бобслейный центр Сяохайто.
источник: ТАСС