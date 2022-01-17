Главный тренер сборной России по керлингу назвал состав на Олимпийские игры в Пекине

Главный тренер сборной России по керлингу Юрий Шулико назвал состав на Олимпиаду в Пекине.
«В состав женской сборной вошли Алина Ковалева, Юлия Портунова, Галина Арсенькина, Екатерина Кузьмина и Мария Комарова. За мужскую команду сыграют Сергей Глухов, Евгений Климов, Дмитрий Миронов, Антон Калалб и Даниил Горячев», - приводит слова Шулико «РИА Новости».
Напомним, что Анна Сидорова и Алексей Тимофеев не смогли завоевать путевку в дисциплине смешанных пар, проиграв в финале квалификации американцам (4:6).
источник: «РИА Новости»