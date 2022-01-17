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Федерация хоккея России объявила расширенный состав на Олимпиаду в Пекине

В список попали 37 спортсменов.
17 января 2022 19:02
автор: Максим Скороходов

Федерация хоккея России опубликовала состав расширенный национальной команды, вызванный для подготовки к Олимпиаде в Пекине.

Вратари: Ярослав Аскаров, Александр Самонов (оба — СКА), Тимур Билялов («Ак Барс»), Иван Федотов (ЦСКА), Дмитрий Шугаев («Северсталь»).

Защитники: Дмитрий Вишневский, Александр Никишин (оба — «Спартак»), Вячеслав Войнов («Динамо» М), Александр Елесин («Локомотив»), Артём Минулин, Егор Яковлев (оба - «Металлург» Мг), Шакир Мухамадуллин («Салават Юлаев»), Никита Нестеров (ЦСКА), Даниил Пыленков (СКА), Сергей Телегин («Трактор»), Семён Чистяков, Дамир Шарипзянов (оба — «Авангард»).

Нападающие: Сергей Андронов, Михаил Григоренко, Павел Карнаухов, Сергей Плотников, Антон Слепышев (все — ЦСКА), Антон Бурдасов, Никита Гусев, Андрей Кузьменко, Кирилл Марченко (все — СКА), Артём Галимов, Дмитрий Воронков (оба — «Ак Барс»), Станислав Галиев, Вадим Шипачёв (оба — «Динамо» М), Арсений Грицюк, Кирилл Семёнов (оба — «Авангард»), Александр Кадейкин («Салават Юлаев»), Артем Анисимов, Артур Каюмов (оба - «Локомотив»), Владимир Ткачёв («Трактор»), Андрей Чибисов («Металлург» Мг).

Национальная команда соберется в «Новогорске» после прохождения необходимых ограничительных мероприятий, связанных с пандемией коронавируса

Добавим, что на групповом этапе олимпийского турнира сборная России сыграет против Швейцарии (9 февраля), Дании (11 февраля) и Чехии (12 февраля).

источник: Федерация хоккея России (ФХР)
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