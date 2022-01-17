Кожевникова удивило отсутствие Толчинского в расширенном списке сборной России на Олимпиаду

Двукратный олимпийский чемпион по хоккею Александр Кожевников высказался о недочетах в расширенном составе сборной России на Олимпиаду в Пекине.
«Удивляет, что нет Толчинского. Ну и вратарская позиция: два вратаря из Питера, которые сезон вообще не играли практически. Но у тренеров свое видение. Толчинский себя неплохо зарекомендовал. Это нестандартный игрок. А в остальном всё нормально — самые сильнейшие собрались», — приводит слова Кожевникова “Чемпионат”.
Добавим, что в текущем сезоне Толчинский сыграл 30 матчей за “Авангард” в регулярном чемпионате КХЛ, набрав 27 (5+22) очков.
Вратарь СКА Ярослав Аскаров сыграл в шести матчах, в которых пропустил десять голов, его коллега по клубу и амплуа Александр Самонов пропустил 21 шайбу в девяти играх регулярного чемпионата КХЛ.