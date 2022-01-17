Федерация сноуборда России назвала состав на Олимпиаду в Пекине

Президент Федерации сноуборда России Денис Тихомиров назвал спортсменов, которые отобрались на Олимпийские игры.
Параллельный слалом, мужчины: Дмитрий Логинов, Андрей Соболев, Игорь Слуев, Вик Уайлд.
Параллельный слалом, женщины: София Надыршина, Полина Смоленцова, Милена Быкова, Наталья Соболева
Биг-Эйр и слоупстайл: Владислав Хадарин.
Также в Федерации рассчитывают на получение по одной квоте в сноуборд-кроссе и женском слоуп-стайле, сообщает ТАСС.
Всего в сноуборде разыграются 11 комплектов наград, соревнования будут проходить в четырех снежных парках Пекина. Параллельные дисциплины состоятся в Ваньлуне.
источник: ТАСС