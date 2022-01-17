Свищев уверен, что сборная России способна быть в тройке медального зачета Олимпиады в Пекине

Депутат Государственной Думы Дмитрий Свищев уверен в успешном выступлении российской команды на зимней Олимпиаде в Пекине.
«Наша команда всегда претендует на самые высокие места и способна быть в тройке общекомандного зачета. Результаты многих наших спортсменов в преддверии Игр вселяют правильный оптимизм», - приводит слова Свищева “РИА Новости”.
Добавим, что, как и в Токио, российская команда из-за санкций со стороны ВАДА будет представлять ОКР, в случае победы российские спортсмены будут слушать отрывок из первого концерта Чайковского.
источник: «РИА Новости»