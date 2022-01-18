Оргкомитет Олимпиады в Пекине заявил, что готов к борьбе с омикрон-штаммом коронавируса

Оргкомитет Олимпийских игр в Пекине выразил уверенность в том, что распространение омикрон-штамма коронавируса в мире никак не повлияет на проведение соревнований.

«Мы вплотную следим за омикрон-штаммом, а также наблюдаем и оцениваем потенциальное его влияние на Олимпийские игры. Мы бы хотели обратить внимание, что предпримем решительные контрмеры против ковида, чтобы обеспечить безопасные Игры, одновременно продвигая подготовительную работу эффективно и на высоком уровне. У нас есть полная уверенность, способность и решимость обеспечить простые, безопасные и великолепные Олимпийские игры в Пекине 2022 года.

Эти меры основаны на последних исследованиях вируса, мнениях экспертов в стране и за рубежом, а также на передовом опыте проведения других международных спортивных мероприятий. Они доказали свою высокую эффективность во время тестовых мероприятий с октября по декабрь 2021 года», - приводит сообщение пресс-службы организаторов ТАСС.

Напомним, к участию в Олимпиаде будут допущены только спортсмены, вакцинированные препаратами, одобренными китайскими властями. Данное требование не распространяется на несовершеннолетних участников.

В случае сдачи положительного теста на коронавирус спортсмен будет обязан в течение суток сдать два отрицательных, либо отправиться на карантин, сроки которого согласно действующему китайскому законодательству могут составить от 21 дня до пяти недель.

Игры в Пекине пройдут с 4 по 20 февраля.