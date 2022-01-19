Третьяков и Никитина вошли в состав сборной России по скелетону на Олимпиаду

Определился состав сборной России по скелетону на Олимпийские игры-2022. В него вошли лидеры сборной Александр Третьяков и Елена Никитина.

Об этом сообщает Олимпийский комитет России.

По итогам нынешнего международного сезона тренерский штаб определил имена спортсменов, которые отправятся в Пекин. В состав команды по скелетону вошли Елена Никитина, Юлия Канакина, Алина Тарарыченкова, Александр Третьяков, Никита Трегубов и Владислав Семенов.

Добавим, на прошлой Олимпиаде-2018 в Корее Никита Трегубов стал серебряным призером Игр.