Александр Мостовой выступил против небинарного спортсмена на Олимпиаде

Бывший футболист сборной России по футболу Александр Мостовой не хочет видеть на Олимпиаде небинарных спортсменов.

«Я против показа этого. Ясно, что каждый человек вправе выбирать свою судьбу, как у него заложено в мозгу. Но я всё равно противник этого. Когда говорят про геев и вот этих всех, выбирайте что хотите, но не демонстрируйте это напоказ», - приводит слова Мостового «ВсеПроСпорт».

Напомним, что на зимней Олимпиаде в Пекине выступит фигурист Тимоти Ледюк, который говорит, что не считает себя мужчиной или женщиной.