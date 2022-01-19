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Международные спортивные федерации просят МОК рассмотреть вопрос трансгендеров

Федерации просят рассмотреть проблему с научной точки зрения.
Международные спортивные федерации просят МОК рассмотреть вопрос трансгендеров
19 января 2022 13:47
автор: Максим Скороходов
автор фото: Инстграм Кастер Семени

Главы медицинских департаментов 38 международных федераций попросили МОК рассмотреть вопрос участия трансгендеров с научной точки зрения, сообщает RT, ссылаясь на The Guardian.

По данным источника, федерации, включая Международную ассоциацию легкоатлетических федераций (World Athletics), Международный союз велосипедистов (UCI), Международную федерацию гребного спорта (World Rowing), выразили обеспокоенность за честную конкуренцию среди женщин.

Добавим, что World Athletics пытается заставлять некоторых легкоатлеток понижать свой уровень тестостерона, но при этом многие спортсменки не соглашаются с подобными решениями и подают в суд. В пример можно привести Кастер Семеню, чей иск был отклонен CAS.

источник: «RT на русском»
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