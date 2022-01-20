Президент ОКР Станислав Поздняков сообщил, что два знаменосца представят сборную России на церемонии открытия Олимпиады в Пекине.

«У нас пока остается открытым вопрос по знаменосцам. Их, как и в Токио, у команды ОКР будет двое. Организаторы исходят из принципа гендерного баланса», - приводит слова функционера пресс-служба организации.

Напомним, что на церемонии открытия Игр в Токио знаменосцами нашей национальной команды были фехтовальщица Софья Великая и волейболист Максим Михайлов.

Олимпиада в Пекине пройдет с 4 по 20 февраля. В соревнованиях примут участие более четырех тысяч атлетов из 95 стран. Они выступят в семи видах спорта, в которых будет разыграно 109 комплектов медалей.