Стало известно, что сколько спортсменов войдут в расширенный состав сборной России на ОИ-2022

Руководитель олимпийской команды России Андрей Конокотин сообщил, что был утвержден расширенный состав спортсменов, которые представят нашу страну на Играх-2022 в Пекине.

Как сообщает пресс-служба ОКР, в него вошли 217 спортсменов. Список не является окончательным, до 24 января могут быть внесены изменения.

Напомним, что Олимпиада в Пекине пройдет с 4 по 20 февраля. В соревнованиях примут участие более четырех тысяч атлетов из 95 стран. Они выступят в семи видах спорта, в которых будет разыграно 109 комплектов медалей.