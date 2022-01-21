Александр Смирнов: Как бы тестами не подставили нашу сборную

Бывший российский фигурист Александр Смирнов поделился своими опасениями по поводу возможных положительных тестов на коронавирус у отечественных спортсменов на Олимпийских играх в Пекине.

«Как бы тестами не воспользовались нехорошие люди и не подставили нашу сборную. Я за это переживаю больше, чем за результаты наших ребят. Уверен в них, виделись на шоу после чемпионата России, они заряжены, хотят работать. И останавливает сейчас уже не ношение маски, а вот эти тесты, которыми можно просто запретить соревноваться. Как в случае со шведом Николаем Майоровым. Хорошо знаю его брата Сашку, очень обидно за них. Но шведы у нас долгожители, еще приедут, за них тоже будем болеть. Но что точно - как бы мы ни были страшны, нас могут придержать таким способом», - приводит слова Смирнова «Спорт-Экспресс».

Напомним, во время соревнований в Китае будут предприняты беспрецедентные меры предосторожности, включающий в себя, в том числе, ежедневное тестирование атлетов на коронавирус.

В случае наличия у участника Игр положительного результата, он будет обязан в течение суток сдать два отрицательных теста, либо отправиться на карантин, срок которого может составлять от 21 дня до пяти недель.

Олимпиада в Пекине пройдет с 4 по 20 февраля.