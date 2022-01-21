Юрий Бородавко - о подготовке к Олимпиаде: Все спортсмены здоровы и тренируются

Старший тренер сборной России Юрий Бородавко рассказал, как проходит подготовка его команды к Олимпийским играм-2022.

«Совсем недавно мы переехали в Аллеге. Пока только пятый день находимся на высоте, у ребят идет акклиматизация.

Все спортсмены здоровы и тренируются, готовятся к Олимпийским играм по намеченной подготовке. Все идет по плану. Рассчитываем вылететь в Пекин 29 января», – сказал Бородавко «Чемпионату».

Отметим, что в лыжных гонках разыграют 12 комплектов наград на предстоящей Олимпиаде.