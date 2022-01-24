Резцова - о запрете Минспорта Украины: Это просто политические игры. Пострадают только спортсмены

Трехкратная олимпийская чемпионка по биатлону и лыжным гонкам Анфиса Резцова отреагировала на информацию о том, что Минспорта Украины рекомендовала своим олимпийцам избегать совместных снимков с российскими атлетами на Играх-2022 в Пекине.

«Не знаю, как быть спортсменам, но полагаю, что они все равно будут контактировать. Неважно, что сказали сверху. Это просто политические игры. Конечно, страдают только спортсмены. Непонятно, зачем принимают такие решения», - приводит слова Резцовой RT.

Напомним, что на Олимпиаде в Токио украинская прыгунья в высоту Ярослава Магучих сфотографировалась с россиянкой Марией Ласицкене, за что получила осуждение от экспертов и болельщиков в своей стране.