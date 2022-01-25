Первый участник Олимпиады в Пекине сдал положительный тест на коронавирус

Первый участник Олимпийских игр в Пекине сдал положительный тест по прибытии к месту соревнований.
Как сообщает Nettavisen.no, со ссылкой на DPA, кроме неназванного участника положительные результаты показали тесты еще двоих членов делегаций, не принимающих участия в соревнованиях.
Все три случая были выявлены уже внутри олимпийского пузыря, в котором содержатся участники Игр.
Напомним, Олимпиада в столице Китая пройдет с 4 по 20 февраля. До участия в соревнованиях допущены только полностью вакцинированные спортсмены. Данное требование не распространяется на несовершеннолетних.
источник: DPA