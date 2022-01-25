Семененко заменил Коляду в составе российских фигуристов на Олимпиаду в Пекине

Фигурист Евгений Семененко заменил Михаила Коляду в составе олимпийской команды, которая будет выступать на Играх в Пекине, сообщает пресс-служба ОКР.

Напомним, что Коляда по результатам чемпионата России, где занял второе место, отобрался не только на Олимпиаду, но и на чемпионат Европы, на котором не смог выступить из-за травмы.

На континентальном первенстве Семененко показал худший результат среди российских фигуристов, став пятым. На чемпионате России он был в итоговом протоколе четвертым.