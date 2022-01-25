Путин попросил российских спортсменов соблюдать в Пекине все медицинские предписания

Президент Российской Федерации Владимир Путин высказал просьбу спортсменам страны во время беседы с ними, проведенной в онлайн-формате.

«Прошу вас и всех ваших товарищей по команде неукоснительно выполнять требования оргкомитета, строго соблюдать все медицинские предписания. Создать необходимые условия, конечно, задача правительства России, ФМБА и Олимпийского комитета», - приводит слова Президента РФ «РИА Новости».

Напомним, что российские спортсмены из-за санкций ВАДА будут представлять ОКР и в случае победы слушать в свою честь отрывок из первого концерта Петра Чайковского.