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Но Олимпиаду в Пекин поедут 212 российских спортсменов

Изменения по количеству участников могут произойти в одном виде спорта.
25 января 2022 16:21
автор: Александр Поволоцкий

Олимпийский комитет России утвердил состав национальной команды на ОИ-2022 в Пекине.

Как сообщает официальный сайт организации, на Игры в Китай отправятся 212 спортсменов. Из них 109 мужчин и 103 женщины, которые представляют пятнадцать видов спорта.

Ранее стало известно, что фигуриста Максима Коляду, который сдал положительный тест на COVID-19, заменит Евгений Семененко.

Отмечается, что последнее изменение может быть внесено после решение вопроса о предоставлении двух дополнительных квот российской команде в мужском фристайле.

Состав сборной России на Олимпиаду в Пекине:

Биатлон: Васнецова Валерия, Казакевич Ирина, Миронова Светлана, Нигматуллина Ульяна, Резцова Кристина, Латыпов Эдуард, Логинов Александр, Серохвостов Даниил, Халили Саид Каримулла, Цветков Максим.

Бобслей и скелетон: Беломестных Юлия, Канакина Юлия, Макарова Анастасия, Мамедова Елена, Никитина Елена, Сергеева Надежда, Тарарыченкова Алина, Андрианов Максим, Гайтюкевич Растислав, Кондратенко Василий, Лаптев Алексей, Лопин Дмитрий, Мордасов Михаил, Пушкарев Алексей, Семенов Владислав, Травкин Павел, Трегубов Никита, Третьяков Александр.

Горнолыжный спорт: Горностаева Анастасия, Мельникова Полина, Плешкова Юлия, Ткаченко Екатерина Игоревна, Андриенко Александр, Кузнецов Иван, Хорошилов Александр.

Керлинг: Арсенькина Галина, Ковалева Алина, Комарова Мария, Кузьмина Екатерина, Портунова Юлия, Глухов Сергей, Горячев Даниил Олегович, Калалб Антон, Климов Евгений, Миронов Дмитрий.

Конькобежный спорт: Воронина Наталья, Голикова Ангелина, Голубева Елизавета, Григорьева Анастасия, Качанова Дарья, Лаленкова Евгения, Сохрякова Елена, Фаткулина Ольга, Алдошкин Даниил, Арефьев Артем, Захаров Руслан, Кулижников Павел, Мурашов Руслан, Муштаков Виктор, Румянцев Александр, Трофимов Сергей.

Лыжное двоеборье: Барков Вячеслав, Галунин Артем, Мастиев Самир

Лыжные гонки: ВАСИЛЬЕВА Лилия, ИСТОМИНА Мария, МАЦОКИНА Христина, НЕПРЯЕВА Наталья, РЫГАЛИНА Анастасия, СОРИНА Татьяна, СТЕПАНОВА Вероника, СТУПАК Юлия, БОЛЬШУНОВ Александр, МАЛЬЦЕВ Артем, СЕМИКОВ Илья, СПИЦОВ Денис, ТЕРЕНТЬЕВ Александр, УСТЮГОВ Сергей, ЧЕРВОТКИН Алексей, ЯКИМУШКИН Иван

Прыжки на лыжах с трамплина: АВВАКУМОВА Ирина, КУСТОВА Александра, МАХИНЯ Ирма, ТИХОНОВА Софья, КЛИМОВ Евгений, МАНЬКОВ Илья, НАЗАРОВ Михаил, САДРЕЕВ Данил, ТРОФИМОВ Роман

Санный спорт: ДЕМЧЕНКО Виктория, ИВАНОВА Татьяна, КАТНИКОВА Екатерина, АНТОНОВ Владислав, БОГДАНОВ Андрей, ГОРБАЦЕВИЧ Александр, ДЕНИСЬЕВ Александр, ПАВЛИЧЕНКО Семен, ПРОХОРОВ Юрий, РЕПИЛОВ Роман

Сноуборд: БЫКОВА Милена, ВАСИЛЬЦОВА Мария, ЛОКТЕВА-ЗАГОРСКАЯ Екатерина, НАДЫРШИНА Софья, ПАРШИНА Александра, ПАУЛЬ Кристина, СМОЛЕНЦОВА Полина, СОБОЛЕВА Наталья, ВАЙЛД Виктор, ДОНСКИХ Даниил, ЛОГИНОВ Дмитрий, СЛУЕВ Игорь, СОБОЛЕВ Андрей, ХАДАРИН Владислав

Фигурное катание на коньках: БОЙКОВА Александра, ВАЛИЕВА Камила, ДЭВИС Диана, МИШИНА Анастасия, СИНИЦИНА Виктория, СТЕПАНОВА Александра, ТАРАСОВА Евгения, ТРУСОВА Александра, ЩЕРБАКОВА Анна, БУКИН Иван, ГАЛЛЯМОВ Александр, КАЦАЛАПОВ Никита, КОЗЛОВСКИЙ Дмитрий, КОНДРАТЮК Марк, МОЗАЛЕВ Андрей, МОРОЗОВ Владимир, СЕМЕНЕНКО Евгений, СМОЛКИН Глеб

Фристайл: ГЛАЗКОВА Александра, ЛАЗАРЕНКО Виктория, МАЛЬЦЕВА Екатерина, НИКИТИНА Любовь, ОРЛОВА Ксения, ПАНТЮХОВА Есения, ПЕРВУШИНА Анастасия, ПОНКРАТОВА Елизавета, ПРЫТКОВА Анастасия, СМИРНОВА Анастасия, ТАТАЛИНА Анастасия, ЧИРЦОВА Анастасия, ЧУДИНОВА Полина, ШЕРИНА Наталья, АНДРЕЕВ Никита, БУРОВ Илья, БУРОВ Максим, ЕГОРОВ Роман, НИКИТИН Станислав, НОВИЦКИЙ Никита, ОМЕЛИН Игорь, РИДЗИК Сергей, СЫСОЕВ Кирилл

Хоккей:

Шорт-трек: ВОСТРИКОВА Анна Сергеевна, ЕФРЕМЕНКОВА Екатерина, ПРОСВИРНОВА Софья, РАССКАЗОВА Вера, СЕРЕГИНА Елена, АЙРАПЕТЯН Денис, ЕЙБОГ Даниил, ЕЛИСТРАТОВ Семен, ИВЛИЕВ Константин, СИТНИКОВ Павел.

источник: ОКР
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