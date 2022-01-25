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Вяльбе и Третьяк не вошли в состав делегации ОКР на Олимпиаду в Пекине

В список вошли шестнадцать лыжников.
25 января 2022 17:00
автор: Александр Поволоцкий

Президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе не вошла в состав делегации ОКР на Олимпиаде-2022.

Функционер не значится в списке команды, который опубликован на официальном сайте организации. Всего в составе официальных лиц среди представителей лыжных гонок присутствует 26 человек. Вяльбе может поехать на Игры в Пекине как член совета FIS.

Также в заявке отсутствуют глава ФХР Владислав Третьяк, президент Федерации керлинга Дмитрий Свищев, президент Федерации горнолыжного спорта Леонид Мельников и глава Федерации санного спорта Наталия Гарт.

Напомним, что всего на Олимпиаду отправится 461 представителя России, в том числе 212 спортсменов.

Добавим, что церемония открытия ОИ-2022 состоится 4 февраля.

источник: ОКР
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