Вяльбе и Третьяк не вошли в состав делегации ОКР на Олимпиаду в Пекине

Президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе не вошла в состав делегации ОКР на Олимпиаде-2022.

Функционер не значится в списке команды, который опубликован на официальном сайте организации. Всего в составе официальных лиц среди представителей лыжных гонок присутствует 26 человек. Вяльбе может поехать на Игры в Пекине как член совета FIS.

Также в заявке отсутствуют глава ФХР Владислав Третьяк, президент Федерации керлинга Дмитрий Свищев, президент Федерации горнолыжного спорта Леонид Мельников и глава Федерации санного спорта Наталия Гарт.

Напомним, что всего на Олимпиаду отправится 461 представителя России, в том числе 212 спортсменов.

Добавим, что церемония открытия ОИ-2022 состоится 4 февраля.