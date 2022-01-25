МОК отреагировал на запрет Украины общаться с российскими спортсменами на Олимпиаде

Международный олимпийский комитет разъяснил взаимодействие между НОК разных стран на ОИ-2022.

«Для олимпийских команд национальный олимпийский комитет является единственным и автономным органом власти. Они все знают об Олимпийской хартии, которая применяется на Олимпийских играх», - приводит ТАСС сообщение пресс-службы МОК.

Напомним, что министр молодежи и спорта Украины Вадим Гутцайт рассказал, что спортсменам его страны запрещено находиться рядом с россиянами и флагом ОКР в Пекине.

В ходе летней Олимпиады в Токио на украинскую легкоатлетку Ярославу Магучих обрушилась критика за совместную фотографию с россиянкой Марией Ласицкене.