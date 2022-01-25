Олимпийский комитет России объяснил отсутствие Вяльбе в составе российской делегации на ОИ-2022

В ОКР прокомментировали отсутствие президента Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе в составе российской делегации на Олимпиаду в Пекине.

Ранее стало известно, что в списке также нет руководителя ФХР Владислава Третьяка и ряда глав других федераций.

«Спешим всех успокоить! Отсутствие Президента ФЛГР Елены Вяльбе в списке Команды ОКР обусловлено тем, что она аккредитована на Игры от Международной федерации лыжного спорта (FIS). В Пекине Елена Валерьевна будет вместе с командой», - говорится в тексте сообщения ОКР, размещенном в телеграм-канале организации.

Добавим, что на Олимпиаду отправятся 16 российских лыжников.