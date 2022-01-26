Олег Матыцин: В России уверены, что Пекин великолепно справится с проведением Олимпиады

Министр спорта РФ Олег Матыцин провел беседу в видеоформате с руководителем Главного государственного управления по физической культуре и спорту Китая Гоу Чжуньвэнем, в ходе которой выразил уверенность, что Олимпиада в Пекине будет проведена на высочайшем уровне.

«Весь мир с нетерпением ждет открытия Олимпиады. В России уверены, что Пекин великолепно справится с проведением турнира. Зимние Игры - отличная возможность для консолидации всего мира в это непростое время. Российская команда готова к выступлению во всех видах спорта. Убеждены, что это будет праздник зимнего спорта, который будет проведен на высочайшем уровне. Отмечу незаурядное мужество Китая - организовать турнир в такой эпидемиологической обстановке очень непросто. Это подчеркивает его особое место в мировом спорте. Главы наших государств уделяют особое внимание развитию спорта. Большую помощь в реализации совместных инициатив оказывают министерства иностранных дел и посольства, за что выражаю им благодарность», - приводит слова Матыцина «РИА Новости».

Напомним, Олимпийские игры в столице Китая пройдет с 4 по 20 февраля. До участия в соревнованиях допущены только полностью вакцинированные спортсмены. Данное требование не распространяется на несовершеннолетних.

Все участники будут жить в так называемом «пузыре», не контактируя с остальным населением Пекина.

В случае сдачи положительного теста на коронавирус спортсменов может ожидать карантин продолжительностью от 21 дня до пяти недель.