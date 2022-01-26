Вяльбе не стала отвечать на вопрос о возможной отмене Олимпиады в Пекине из-за коронавируса

Президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе не стала давать комментарии на вопрос о возможной отменен Олимпиады в Пекине из-за пандемии коронавируса.

«Вообще ничего не думаю по этому поводу. Не комментирую карантины и всё, что связано с пандемией. Просто не комментирую это», - приводит слова Вяльбе RT.

Напомним, что перед Олимпийскими играми положительные тесты на коронавирус сдали бобслеисты Алексей Пушкарев и Василий Кондратенко, скелетонист Никита Трегубов и фигурист Михаил Коляда. Последнего в заявке российской команды уже заменил Евгений Семененко.