Татьяна Навка: Отмена Олимпиады - очень страшный сценарий

Татьяна Навка не исключает, что зимние Олимпийские игры в Пекине могут отменить, но не хочет исполнения данного варианта событий.

«Возможная отмена Олимпиады — очень страшный сценарий. Упаси господи. Честно говоря, не берусь комментировать это. Хотя всё возможно, никто же не ждал, что в мире будет происходить подобное. Дай бог, чтобы Игры состоялись, а наши спортсмены смогли туда поехать», - приводит слова Навки RT.

Напомним, что перед Олимпийскими играми положительные тесты на коронавирус сдали бобслеисты Алексей Пушкарев и Василий Кондратенко, скелетонист Никита Трегубов и фигурист Михаил Коляда. Последнего в заявке российской команды уже заменил Евгений Семененко.