Ирина Роднина: Олимпиада пройдет в полном объеме

Депутат Государственной Думы Российской Федерации Ирина Роднина оценила возможность отмены зимних Олимпийских игр из-за коронавируса.

«Всё может быть, здесь никто никаких гарантий не дает. Тем не менее с учетом того, под каким контролем отправляются на Игры и будут на них находиться все спортсмены, думаю, Олимпиада пройдет в полном объеме. Этого хотят и участники, и делегации стран, и сами организаторы. К тому же не стоит забывать, что молодежный чемпионат мира по хоккею, который отменили из-за коронавируса, проводится каждый год. Олимпийские игры же проходят раз в четыре года и подготовка к ним более тщательна», - приводит слова Родниной RT.

Напомним, что перед Олимпийскими играми положительные тесты на коронавирус сдали бобслеисты Алексей Пушкарев и Василий Кондратенко, скелетонист Никита Трегубов и фигурист Михаил Коляда. Последнего в заявке российской команды уже заменил Евгений Семененко.

Добавим, что молодежный чемпионат мира по хоккею был отменен уже по ходу турнира.