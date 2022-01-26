Шипулин и Ягудин будут работать на Первом канале во время Олимпийских игр в Пекине

Первый канал объявил имена людей, который будут работать на соревнованиях зимних Олимпийских игр в Пекине.
Пресс-служба телеканала объявила о сотрудничестве с бывшими спортсменами Игорем Ларионовом, Максимом Траньковым, Алиной Загитовой, Маргаритой Мамун, Алексеем Ягудиным, Евгенией Медведевой, Ильей Авербухом, Татьяной Тарасовой Алексеем Тихоновом, Николаем Кругловым, Антоном Шипулиным и Екатериной Юрловой-Перхт.
Также Олимпиаду будут комментировать Денис Казанский, Александр Гришин, Дмитрий Терехов, Андрей Арих и Павел Занозин.
Напомним, что Олимпийские игры пройдут с 4 по 20 февраля.
источник: «Первый канал»