Анфиса Резцова уверена, что Олимпиада в Пекине состоится

Советская и российская лыжница Анфиса Резцова уверена в том, что зимние Олимпийские игры в Пекине состоятся в срок.

«Полагаю, этого не случится. Организаторы решат все вопросы. С Кристиной обсуждали этот момент. Она мне сказала: «Мама, мы на Игры поедем». Отрицательный сценарий не рассматривается. Предполагаю, в нашей сборной по биатлону точно ничего не произойдёт, никто не заболеет», - приводит слова Анфисы Резцовой RT.

Напомним, что перед Олимпийскими играми положительные тесты на коронавирус сдали бобслеисты Алексей Пушкарев и Василий Кондратенко, скелетонист Никита Трегубов и фигурист Михаил Коляда. Последнего в заявке российской команды уже заменил Евгений Семененко.