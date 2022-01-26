Вяльбе считает ошибкой проведение зимней Олимпиады в Пекине в назначенные даты

Президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе сказала, что МОК совершил ошибку, не перенеся зимние Олимпийские игры в Пекине из-за распространения нового штамма коронавируса.

«Лучше было бы отложить Игры на год в надежде на улучшение ситуации с пандемией. Но, конечно, сейчас уже слишком поздно. Представьте, что вам так же не повезло, как двум норвежским лыжницам», - приводит слова Вяльбе TV2.no

Напомним, что сегодня стало известно, что положительные тесты на коронавирус сдали Хейди Венг и Анне Кальво. В настоящий момент они находятся в Италии, где проходят горную подготовку перед вылетом в Пекин.