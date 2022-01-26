Сборная Норвегии по лыжным гонкам может заявить запасных спортсменов

Тренер сборной Норвегии по лыжным гонкам Эйрик Мюр Носсум обзвонил запасных спортсменов с просьбой готовиться к возможному вызову на Олимпиаду в Пекине, сообщает NRK.

Напомним, что сегодня стало известно, что положительные тесты на коронавирус сдали Хейди Венг и Анне Кальво. В настоящий момент они находятся в Италии, где проходят горную подготовку перед вылетом в Пекин.

Имена спортсменов, с которыми связывался тренерский штаб норвежской лыжной команды, не называются, но, по сведениям источника, в число запасных входят два спринтера и два дистанционных лыжника.