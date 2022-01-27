Александр Емельяненко - о запрете Минспорта Украины: Провокация

Российский боец смешанного стиля Александр Емельяненко отреагировал на информацию о том, что Минспорта Украины рекомендовала своим олимпийцам избегать совместных снимков с российскими атлетами на Играх-2022 в Пекине.

«Это уже провокация со стороны Украины. Непонятно, для чего это делается. Причем это делается со всех сторон: не только по телевизору, но и на спортивной арене. Для чего в спорт лезть?» - приводит слова Александра «ВсеПроСпорт».

Напомним, что на Олимпиаде в Токио украинская прыгунья в высоту Ярослава Магучих сфотографировалась с россиянкой Марией Ласицкене, за что получила осуждение от экспертов и болельщиков в своей стране.