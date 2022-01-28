В Пекине выявлено еще 12 случаев заражения коронавирусом среди прибывших на Олимпиаду

Среди очередных прибывших в Пекин делегаций для участия в Олимпийских играх выявлено 12 случаев заражения коронавирусом.

Как сообщает пресс-служба оргкомитета Игр, из этих 12 случаев десять выявлено у лиц, задействованных в проведении Олимпиады, и два - среди спортсменов и членов сборных команд. Еще два теста оказались положительными из числа сданных за прошедшие сутки.

Напомним, в составе сборной России в связи с инфекцией произведены замены в командах по фигурному катанию и бобслею. Кроме того, один положительный тест сдал член тренерского штаба биатлонистов. Все они остались в России.