Более 20 мировых лидеров посетят открытие Олимпиады в Пекине

Свыше 20 руководителей государств посетят церемонию открытия Зимних Олимпийских игр в Пекине.

» КНР Си Цзиньпин в период с 4 по 6 февраля примет участие в церемонии открытия зимних Олимпийских игр 2022 года в Пекине, а также проведет приветственный банкет для лидеров иностранных государств, глав правительств, членов королевских семей и глав международных организаций, которые приедут в Китай для участия в церемонии открытия Игр и соответствующих двусторонних мероприятиях», - говорится в заявлении Центрального китайского телевидения.

Среди тех, кто примет участии в торжествах, присутствуют лидеры России, Казахстана, Таджикистана, Узбекистана, Киргизии, Польши, Сербии и других.

Кроме того, мероприятие посетят первые лица МОК, ООН и ВОЗ.

Олимпиада в столице Китая пройдет с 4 по 20 февраля.