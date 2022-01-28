Дмитрий Васильев: Быть знаменосцем на Олимпиаде - сомнительная перспектива

Двукратный олимпийский чемпион Дмитрий Васильев считает, что из биатлонной команды нет кандидатов в качестве знаменосца на открытии Олимпиады в Пекине-2022.

«Быть знаменосцем на открытии Олимпиады — сомнительная перспектива. Все спортсмены — очень суеверные, поэтому, когда понесешь знамя, это может боком обойтись и привести к провалу в соревнованиях.

Из биатлонной команды не вижу кандидатов. У Логинова репутация подмочена, поэтому это будет даже не логично. Латыпов еще не дорос до этого уровня. Поэтому вряд ли в биатлоне есть претендент на знаменосца, но после нее такой может появиться», — рассказал Васильев Sport24.

Олимпийские игры в Пекине стартуют 4 февраля. Ранее в столицу Китая уже прилетели сборные России по биатлону, санному и конькобежному спорту.