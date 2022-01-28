Фетисов высказался о выборе знаменосцев сборной России на Олимпиаде в Пекине

Двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов высказался относительно выбора знаменосцев ОКР на зимней Олимпиаде 2022 года.

Добавим, что церемонии открытия и закрытия Игр пройдут на стадионе «Птичье гнездо» в Пекине

«Очень важно, чтобы сами спортсмены выбрали знаменосцев, а не кто-то из больших начальников. Руководителям здесь вмешиваться не стоит, пусть сами олимпийцы решают. Трудно сказать, кто у них там авторитет сейчас, но достойных кандидатов много», — цитирует Фетисова Sport24.