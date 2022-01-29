В Пекине выявили 36 новых случаев заражения коронавирусом среди прибывших на Олимпиаду

По результатам тестирования в аэропорту Пекина за минувшие сутки выявлено 36 новых случаев заражения коронавирусом среди прибывающих в столицу Китая участников Олимпийских игр.

Как сообщает сайт оргкомитета соревнований, всего 28 января в Пекин прибыли 1418 лиц, задействованных в проведении Игр, из них 736 - это спортсмены и тренеры. В пекинском аэропорту положительный результат показали 29 тестов, из которых 19 - среди участников соревнований.

Еще семеро человек заболели из числа прибывших накануне.

Напомним, Олимпиада пройдет с 4 по 20 февраля.