Немецкий журналист заявил, что ситуация с коронавирусом в Китае критическая и отправился на карантин

Немецкий журналист телеканал ARD Клаус Луфен, прибывший в Пекин для работы на Олимпийских играх, сдал положительный тест на коронавирус и прокомментировал обстановку в олимпийской столице.

«Несмотря на все меры предосторожности и условия, которые необходимо выполнить, есть значительный пробел, который невозможно предотвратить. Складывается ощущение, что на карантин каждый час отправляются один-два человека. Ситуация критическая.

Могу сказать как журналист, Олимпийские игры не должны проходить в таких условиях, их надо отложить на год», - приводит слова журналиста Focus.de.

Напомним, только за последние сутки количество положительных тестов среди членов различных делегаций, прибывших на Олимпиаду, достигло 36.

Игры в Пекине пройдут с 4 по 20 февраля.