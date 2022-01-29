Российские лыжники получили зеленые QR-коды здоровья и вылетят на Олимпиаду в Пекине

Тренер сборной России по лыжным гонкам Сергей Турышев сообщил, что все члены национальной команды успешно прошли тестирование на коронавирус и получили зеленые QR-коды, что позволяет им сегодня, 29 января, оправиться в Пекине для участия в Олимпиаде-2022.

«Команда чувствует себя хорошо, у всех на руках зеленые QR-коды здоровья, дающие право на перелет в Пекин после успешно сданных тестов на коронавирус», - приводит слова специалиста ТАСС.

Напомним, что Олимпийские игры в Пекине пройдут с 4 по 20 февраля.

Соревнования у лыжников начнутся 5 февраля. В этот день женщины пробегут скиатлон на 7,5 + 7,5 километров. Гонка состоится в Национальном центре лыжных гонок в Чжанцзякоу. Старт будет дан в 10:45 по московскому времени.