Два российских фристайлиста не выступят на Олимпиаде из-за отказа в американской визе

Российские фристайлисты Андрей Махнев и Артем Шульдяков не выступят на Олимпийских играх в Пекине.

Напомним, что из-за отсутствия прививок зарубежными вакцинами от коронавируса сборную России не допустили до этапов Кубка мира в США из-за чего спортсмены не смогли набрать квалификационные очки.

В ходе переговоров ОКР и Федерация фристайла России смогли договорится о предоставлении четырех квот из шести запрашиваемых. Организации подали в CAS для получения путевок на Олимпиаду для Махнева и Шульдякова, выступающих в могуле, но данное дело оказалось не в его юрисдикции.

«Единственное, о чем мы можем заявить с уверенностью — ОКР в ближайшее время обратится в Международный олимпийский комитет и Международный совет по спортивному арбитражу (ICAS) с требованием реформировать работу Выездной коллегии CAS таким образом, чтобы спортсмены имели право на экстренную судебную защиту по всем вопросам, касающимся их участия в Олимпийских играх», - говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте ОКР.