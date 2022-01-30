13 спортсменов и сотрудников команд сдали положительный тест на CОVID-19 по прибытию в Пекин

Оргкомитет «Пекин-2022» опубликовал суточную статистику ПЦР-тестирования на коронавирус.

По результатам 61 060 анализов 29 января были выявлены 23 случая заражения COVID-19, среди них 13 - у спортсменов и их сопровождающий персонал.

Напомним, что перед Олимпийскими играми положительные тесты на коронавирус сдали бобслеисты Алексей Пушкарев и Василий Кондратенко, скелетонист Никита Трегубов и фигурист Михаил Коляда и хоккеист Артем Анисимов. Последних в заявке российской команды заменили Евгений Семененко и Владимир Ткачев соответственно.