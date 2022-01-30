Встречающие российских лыжников люди в Пекине держали на руках таблички с ошибками

Российские лыжники по прилету в Пекин увидели встречающих, которые держали табличками с ошибками в именах спортсменов.
На данных табличках было Юлию Ступак звали «Ступакией», Наталью Непряеву - как «Непряев Аталья, Ивана Якимушкина - «Якимус Иван», Сергея Устюгова - «Устиугор Гей», сообщает RT, ссылаясь на сториз интстаграма Ступак.
Напомним, что в лыжных гонках на Олимпиаде в Пекине разыграют 12 комплектов наград. Первой гонкой будет женский скиатлон, который состоится 5 февраля.
источник: «RT на русском»