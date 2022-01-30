Слуцкая сообщила о новых положительных тестах на COVID-19 в сборной России

Двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Ирина Слуцкая рассказала, что в сборной России выявлены новые случаи заражения коронавирусом.

«Только что узнала, что в сборной России, помимо Коляды, начали находить COVID-19 при том, что до Олимпиады в Пекине осталось всего лишь 5 дней. Это ужасная новость, но я очень надеюсь, что тест оказался ложным», - написала Слуцкая в инстаграме.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Ирина Слуцкая/Irina Slutskaya (@slutskayaofficial)

Напомним, что Михаила Коляду в олимпийской заявке заменил Евгений Семененко.

Добавим, что сегодня оргкомитет «Пекина-2022» сообщил о 13 положительных тестах на коронавирус среди спортсменов и их персонал.