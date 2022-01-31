Трегубов сделал заявление по поводу пропуска Олимпиады из-за положительного теста на коронавирус

Серебряный призер Олимпиады-2018 российский скелетонист Никита Трегубов сделал заявление относительно пропуска Игр в Пекине из-за положительных тестов на коронавирус.

«Друзья, всем привет! У меня плохие новости… Я вынужден пропустить Олимпийские игры — 2022. К сожалению, ПЦР-тест так и не показал отрицательный результат, несмотря на то, что чувствую я себя прекрасно, и со здоровьем у меня всё хорошо! Вчера стало известно, что шансов успеть не осталось.

Хочу выразить благодарность ОКР, Минспорту, ФМБА за поддержку и содействие. Мы боролись до конца, использовали все возможности! Не перестаю надеяться, что моя ситуация кому-то поможет или, возможно, уже помогла…

Хочу пожелать нашей сборной удачи, честной и красивой борьбы! Особенно хочется поддержать своих друзей и товарищей! Удачи вам! С богом!» — написал Трегубов в instagram.

Олимпийские игры пройдут с 4 по 20 февраля.