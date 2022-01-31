Анфиса Резцова рассказала о своих первых Олимпийских играх в качестве биатлонистки

Анфиса Резцова рассказала о том, как она впервые в спортивной карьере выступила в биатлонных соревнованиях на Олимпийских играх, которые прошли в 1992 году во французском Альбервиле.

«Если честно, у меня не было никаких переживаний перед Играми. Я всегда чувствовала уверенность в себе. В 1992 году в Альбервиль ехала лидером, потому что перешла в биатлон из лыж и знала, что ходом сильнее всех остальных соперниц. Просто сказала себе: «Обыграю всех». Так и получилось: победила в спринте, хотя и допустила три промаха. Кстати, женский биатлон впервые появился в программе Олимпиады именно во Франции», - приводит слова Резцовой RT.

Добавим, что помимо золота в спринте Резцова на Олимпиаде в Альбервиле завоевала бронзовую медаль эстафете в составе сборной России.

Через два года на Олимпиаде в Лиллехамере российская команда с Анфисой Анатольевной в составе выиграла эстафетную гонку.