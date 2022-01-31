Тренер сборной России по лыжным гонкам огорчен коронавирусом в сборной Норвегии

Тренер сборной России по лыжным гонкам Сергей Турышев выразил сожаление норвежской команде, в которой произошла вспышка коронавируса.

«Норвежцы вот соблюдали все меры безопасности и всё равно пострадали. Печально, что сильные спортсмены не смогут принять участия в Олимпиаде или прилетят только на одну гонку. Сложно представить, как четыре года ты пашешь ради того, чтобы пробежать в главном старте в карьере, а потом всё решается результатом теста за три-четыре дня до вылета! Это ужасно и обидно! Все российские лыжники сочувствуют нашим соперникам», - приводит слова Турышева «Чемпионат».

Напомним, что коронавирусом заразились Анне Кьерсти Кальво, Хейди Венг и Симон Крюгер. Кальво в олимпийской заявке заменит Рагниль Хага, Крюгер надеется выздороветь к марафону на 50 км, вопрос участия Венг на данный момент не решен.